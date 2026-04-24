So recht hat sich die DroneShield-Aktie im Kontext unserer vergangenen Analyse vom 10. April bis jetzt nicht in Richtung des anvisierten Kurszielbereichs von 2,68 € aufmachen wollen. Die damals in Aussicht gestellten +30% wurden demnach "bisher" nicht erreicht, und so darf man gespannt auf die kommende Woche blicken, denn interessant erscheinen die Papiere in jedem Fall. Die Unternehmenszahlen vom Mittwoch, dazu hier einen Vorabartikel von meinem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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