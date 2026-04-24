Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nachgegeben. Der vierte Verlusttag in der laufenden Woche besiegelte auch das erstmalige Wochenminus, nach zuvor vier Wochen mit steigenden Kursen. Belastet wurde die Stimmung vom andauernden Iran-Krieg und den entsprechend weiterhin hohen Ölpreisen, wie es in Marktkreisen hiess. Entsprechend hätten die Investoren vor dem Wochenende Positionen abgebaut oder zumindest nicht zugekauft. Am Nachmittag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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