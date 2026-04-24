DJ Bafin untersagt Unicredit künftige unsachliche Werbeanzeigen
DOW JONES--Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat mit Bescheid vom 24. April 2026 der italienischen Unicredit die Veröffentlichung von unsachlichen Werbeanzeigen in Bezug auf die Commerzbank untersagt. Die Unicredit habe am 21. April 2026 drei Werbeanzeigen in von Meta Platforms betriebenen sozialen Netzwerken veröffentlicht, die geeignet gewesen seien, die Entscheidung der Aktionäre der Commerzbank AG im Zusammenhang mit dem am 16. März 2026 angekündigten Übernahmeangebot zu beeinflussen, teilte die Bafin am Freitagabend zum Hintergrund mit. Der Bescheid sei sofort vollziehbar, aber noch nicht bestandskräftig.
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April 24, 2026 15:05 ET (19:05 GMT)
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