Förderung der Projektentwicklung zur Deckung der steigenden Nachfrage nach KI-gestützter Infrastruktur

VANCOUVER, BC (24. April 2026) / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc., (CSE: BITZ.U) (OTCQB: BTZRF) (FWB: 000) ("Bitzero" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter nachhaltiger Blockchain- und Hochleistungsrechenzentrumsinfrastruktur (HPC), gibt den erfolgreichen Abschluss seines technischen Due-Diligence-Berichts bekannt, der die Erweiterung seines Rechenzentrum-Campusprojekts in Kokemäki (Finnland) auf bis zu 520 MW beschreibt, wobei erwartete Fortschritte bei GPU-Technologien der nächsten Generation sowie Verbesserungen der Leistungsdichte berücksichtigt wurden. Parallel dazu beschleunigt Bitzero die Entwicklung seines Rechenzentrums in Namsskogan (Norwegen), um der wachsenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur zu begegnen, und erreicht in beiden Projekten wichtige Meilensteine

Finnland

Bitzero hat seinen Due-Diligence-Bericht in Zusammenarbeit mit seinem Partner Red Engineering Design Ltd. ("Red Engineering"), einem führenden Ingenieurunternehmen für Rechenzentren, erfolgreich abgeschlossen, um die Vorentwicklungsarbeiten für bis zu 520 MW an seinem Rechenzentrum-Standort in Kokemäki (Finnland) zu beschleunigen. Die anfängliche Entwicklungsphase wird voraussichtlich 80 MW umfassen. Red Engineering meldete vor Kurzem seine strategische Partnerschaft mit Nvidia beim Design der Nvidia AI Factories der nächsten Generation.

"Wir gehen nun in die nächste Phase der technischen Planung über, die sich auf das Gebäudedesign konzentriert und nach unserer Erwartung unseren Weg zur Markteinführung beschleunigen wird", so Mohammed Bakhashwain, Gründer und CEO von Bitzero. "Wir verzeichnen bereits eine starke Nachfrage nach dem Standort und haben begonnen, mit potenziellen Kunden im Rahmen der Standortprüfung in Kontakt zu treten, während wir unsere Planungsarbeiten weiter vorantreiben, um eine effiziente Projektausführung zu unterstützen."

Mit einer geplanten Kapazität von 600 MW bis 1.000 MW ist der Standort Kokemäki aufgestellt, eine der größten eigenständigen Giga-Anlagen in Europa zu werden, und stellt damit eine bedeutende Marktchance dar. Das Projekt hat eine Anfangsphase, die darauf ausgelegt ist, 80 MW Leistung in der ersten Jahreshälfte 2027 bereitzustellen, gefolgt von weiteren 400 bis 800 MW. Ein 400-kV-Hochspannungsanschlusspunkt wurde bestätigt, was eine skalierbare Erweiterung unterstützt, während das Unternehmen weiterhin eng mit der örtlichen Gemeinde zusammenarbeitet und eine starke Unterstützung für ein mögliches Wachstum auf eine Gesamtleistung von bis zu 1 GW verzeichnet.

Norwegen

Am Standort des Rechenzentrums in Namsskogan (Norwegen) hat Bitzero das Design für einen 5-MW-KI-Self-Hosting-GPU-Cluster und die ersten Designs für zwei 50-MW-Tier-3/4-Colocationsräume abgeschlossen und arbeitet mit Hydra Host zusammen, um einen Kunden für die 5-MW-Leistung über sein globales Netzwerk aus Unternehmens- und KI-nativen Kunden zu finden. Bitzero plant die Entwicklung einer "AI Factory" zur Unterstützung von GB300s bei dieser ersten Markteinführung.

"Wir sind zuversichtlich, dass 2026 das erste 5-MW-Cluster bereitgestellt wird, und verstärken sowohl die technischen als auch die kommerziellen Bemühungen aktiv, um einen festen Leasingkunden für den gesamten 110-MW-Standort zu gewinnen", sagte Mohammed Bakhashwain, Gründer und CEO von Bitzero.

Das Unternehmen hat eine bestätigte Leistung von 70 MW, die voraussichtlich im 4. Quartal 2026 mit Strom versorgt werden wird, und verzeichnet bereits ein starkes Marktinteresse an dieser Kapazität. Die Erweiterung wird derzeit so konzipiert, dass sie den Tier-3/4-Standards entspricht, um KI-Workloads zu unterstützen, wodurch das Projekt in die Lage versetzt wird, von der schnell wachsenden Nachfrage nach KI-gestützter Infrastruktur zu profitieren.

Über Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. ist ein Anbieter von IT-Energie-Infrastruktur und Hochleistungsenergie für Rechenzentren. Geschäftsschwerpunkte des Unternehmens sind die Entwicklung von Rechenzentren, das Bitcoin-Mining sowie strategische Partnerschaften im Bereich Rechenzentrums-Hosting. Bitzero Holdings Inc. betreibt mittlerweile vier Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und Skandinavien, die mit ökologisch verträglicher und klimafreundlicher Energie betrieben werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bitzero.com.

Über Red Engineering Design Ltd.

RED Engineering Design ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das sich auf Gebäudetechnik sowie Informations- und Kommunikationstechnologie-(IKT)-Engineering spezialisiert hat, wobei der primäre Fokus auf Rechenzentren und geschäftskritischen Anlagen liegt. Das 2004 gegründete Unternehmen ist Teil der Tractebel Group (ENGIE Group) und konzentriert sich auf nachhaltige, emissionsarme Lösungen.

Kontakt Bitzero

Mohammed Bakhashwain

+44 777 303 0394

mailto:investors@bitzero.com

Kontakt für Anleger

Victoria Rutherford

480-625-5772

mailto:Victoria@adcap.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Informationen"). Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu: (i) Umfang, Ergebnissen und Auswirkungen der technischen Planungs- und Due-Diligence-Arbeiten des Unternehmens für den Standort Kokemäki (Finnland), einschließlich der geplanten Erweiterungskapazität (bis zu 520 MW) sowie aller Annahmen hinsichtlich der erwarteten Leistungsdichte und der GPU-Technologie der nächsten Generation; (ii) Zeitplan, Abfolge, Planung, Bau, Inbetriebnahme, Stromversorgung und Abschluss der Entwicklungsphasen an den Standorten Kokemäki (Finnland) und Namsskogan (Norwegen) (einschließlich der erwarteten ersten 80-MW-Phase, einer möglichen 200-MW-Phase, des angestrebten Zeitplans für das erste Halbjahr 2027 und der erwarteten Stromversorgung von 70 MW im vierten Quartal 2026); (iii) der Fähigkeit, den anfänglichen 5-MW-GPU-Cluster und etwaige Tier-3/4-Colocation-Kapazitäten zu entwerfen, zu bauen und bereitzustellen, einschließlich etwaiger "AI-Factory"- oder GPU-Plattform-Entwurfsziele; (iv) der Fähigkeit des Unternehmens, Kunden zu gewinnen, Pachtverträge oder andere kommerzielle Vereinbarungen abzuschließen (einschließlich über Hydra Host oder auf andere Weise) sowie dem erwarteten Nachfrageniveau für die Kapazitäten des Unternehmens; und (v) den Plänen, Zielen und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des zukünftigen Projektumfangs (einschließlich eines möglichen Ausbaus auf 1 GW) und den Marktchancen für KI-gesteuerte Infrastruktur.

Zu den wesentlichen Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen beruhen, gehören unter anderem: die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen, die dem Unternehmen und seinen Beratern bei der Erstellung der technischen Unterlagen und der Due-Diligence-Prüfung zur Verfügung stehen; die Verfügbarkeit von Stromanschlüssen und Netzkapazitäten innerhalb eines Zeitrahmens, der mit den Plänen des Unternehmens vereinbar ist; der rechtzeitige Erhalt von Genehmigungen, Zulassungen und Zustimmungen; die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Baukapazitäten; die rechtzeitige Bereitstellung und Inbetriebnahme der erforderlichen Infrastruktur; die Fähigkeit, Finanzmittel zu akzeptablen Konditionen zu beschaffen (falls erforderlich); eine stabile Stromverfügbarkeit und Preisgestaltung; die Fähigkeit, endgültige kommerzielle Vereinbarungen zu zufriedenstellenden Bedingungen auszuhandeln und abzuschließen; sowie die allgemeine Wirtschafts- und Marktlage.

Zu den wesentlichen Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem: Verzögerungen beim Bau, bei der Inbetriebnahme oder beim Netzanschluss; Ergebnisse von Genehmigungs-, Regulierungs- oder Zulassungsverfahren; Engpässe in der Lieferkette; Änderungen hinsichtlich der Stromverfügbarkeit, der Kosten oder der Einspeisebeschränkungen; die Unfähigkeit, innerhalb des erwarteten Zeitrahmens (oder überhaupt) Kunden zu gewinnen oder endgültige kommerzielle Vereinbarungen abzuschließen; technologische Veränderungen, einschließlich der Roadmaps für GPU-Hardware und der Anforderungen an die Dichte von Rechenzentren; die Wettbewerbsdynamik auf den Märkten für KI und Rechenzentren; Vorfälle im Bereich der Cybersicherheit; sowie weitere Risiken, die unter "Risk Factors" in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

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