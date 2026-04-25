Antimon wieder im Fokus: ATMY erreicht Allzeithoch - Verteidigungsnachfrage treibt den Markt

Anzeige / Werbung

Nationale Sicherheit. Strategische Rohstoffe. Ein Name: Antimon.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY | OTCQB: ATMYF | FSE: K8J0) veröffentlicht.

Wir befinden uns wieder genau an dem Punkt, an dem große Kapitalströme entstehen:

Verteidigung. Sicherheit. Schutz.

Und im Zentrum steht ein Metall, das lange unterschätzt wurde:

Antimon.

Heute gehört es zu den wichtigsten Rohstoffen für moderne Militärsysteme - und die Nachfrage steigt rasant.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

ATMY bricht aus - neues Allzeithoch bei 1,65 CAD

Während Kapital zunehmend in kritische Rohstoffe fließt, hat Antimony Resources einen entscheidenden Schritt gemacht.

Die Aktie ist auf ein Allzeithoch von 1,65 CAD gestiegen und handelt derzeit im Bereich von 1,20 CAD.

Was diesen Anstieg besonders macht:

Er basiert nicht auf Spekulation.

Er basiert auf hochgradigen Bohrergebnissen und einer schnell wachsenden Entdeckung.

Hochgradige Treffer bestätigen Expansion bei Bald Hill

Das Unternehmen hat die Ergebnisse der letzten Bohrung aus dem 2025-Programm veröffentlicht - und diese sind überzeugend:

4,38% Antimon über 7,05 Meter

einschließlich 9,76% Antimon über 3,15 Meter

Diese Bohrung ist aus drei Gründen entscheidend:

Erweiterung der Mineralisierung nach Norden

Bestätigung der Kontinuität in der Tiefe

Stärkung des strukturellen Modells

Ein aktualisiertes 3D-Modell zeigt nun klare hochgradige Trends, die gezielt weiter verfolgt werden können.

Ein System, das weiter wächst

Bald Hill ist längst keine Ein-Zonen-Story mehr.

Die Zahlen sprechen für sich:

Über 25.000 Meter Bohrungen insgesamt

Mineralisierung über 600-700 Meter Streichlänge

Bestätigt bis in Tiefen von bis zu 400 Metern

Und entscheidend:

Das System ist in alle Richtungen offen.

Genau das ist es, was Investoren bei einer wachsenden Lagerstätte sehen wollen.

Neue Zonen eröffnen weiteres Potenzial

Neben der Main Zone entstehen mehrere neue Zielgebiete:

Marcus (West) Zone

Stibnit an der Oberfläche über 100 Meter freigelegt

Mächtigkeiten von bis zu 11 Metern

Central Zone

Historische Ergebnisse: 2,8% Sb über 8,1 Meter



South Zone

Hochgradige Werte: 9,04% Sb über 2,6 Meter inklusive 12,32% Sb über 1,7 Meter



Zusammen zeigt sich:

Bald Hill entwickelt sich zu einem mehrzonigen Antimonsystem - nicht nur zu einer einzelnen Lagerstätte.

Warum Antimon jetzt explodiert: Der Verteidigungsfaktor

Der Markt erkennt zunehmend eine zentrale Realität:

Antimon ist ein strategisches Militärmetall.

Seine Anwendungen sind tief in modernen Verteidigungssystemen verankert:

Härtung von Munition und Geschossen

Einsatz in Explosivstoffen und Zündern

Komponenten in Radar- und Sensorsystemen

Flammschutzmaterialien in militärischer Ausrüstung

Anwendungen in Batterien und Energiespeichern

Gleichzeitig:

Über 90% der weltweiten Produktion stammen aus China, Russland und Tadschikistan

stammen aus China, Russland und Tadschikistan Die USA besitzen keine eigene Primärproduktion

Das führt zu einer klaren Entwicklung:

Der Westen braucht eigene Antimonquellen.

Voll finanziertes Wachstum - nächste Phase startet

Das Unternehmen tritt nun in die nächste Wachstumsphase ein:

Abschluss eines 12.500-Meter-Bohrprogramms

Start eines neuen 11.000-Meter-Programms im Mai

Fokus auf neue Zonen außerhalb der Main Zone

Weitere Maßnahmen:

Großflächige Bodenproben

Trenching und Prospektion

Mögliche Airborne-Geophysik zur Zieldefinition

Das Ziel ist klar:

Erweitern. Definieren. Skalieren.

Der Markt beginnt gerade erst zu verstehen

Die Ausgangslage ist selten:

Hochgradige Bohrergebnisse

Mehrere neue Entdeckungen

Wachsendes Projektgebiet

Strategischer Rohstoff

Starker geopolitischer Rückenwind

Die Aktie hat bereits reagiert - mit einem Allzeithoch.

Doch bei kritischen Rohstoffen erfolgt die eigentliche Neubewertung oft erst später -

wenn klar wird, wie groß das System wirklich ist.

Schlussgedanke

Kapital bewegt sich immer in Phasen:

Zuerst kommt die strategische Bedeutung.

Dann folgt das Kapital.

Dann kommt die Bewertung.

Antimon hat Phase 1 erreicht.

ATMY befindet sich jetzt in Phase 2.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu

Enthaltene Werte: CA0369271014