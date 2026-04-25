Gewaltiges Upgrade...: 18 CAD-Kursziel: Diese Rohstoff-Story wird jetzt neu bewertet!

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Canaccord hebt das Kursziel für angehenden Critical Minerals-Produzenten signifikant an. Aber noch wichtiger ist die Lesart dahinter!

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Blue Moon Metals Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Blue Moon Metals · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 25. April 2026, 9:04 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnnen und Leser,

bei Blue Moon Metals (WKN: A413T9) ordnet sich die Kapitalmarktstory derzeit neu. Während in früheren Phasen einzelne Projekte stärker isoliert betrachtet wurden, zeigt sich inzwischen eine klarere Struktur: "Springer' rückt stärker in den Vordergrund, "Apex' ergänzt die US-Plattform strategisch, "Gage' wirkt vor allem abrundend, und "Nussir' bildet die operative zweite Achse außerhalb der USA.

18,- CAD: Der Markt schaut plötzlich anders auf Blue Moon!

Bei Blue Moon Metals (WKN: A413T9) klart sich somit das Bild immer weiter auf. Während langevor allem über einzelne Projekte gesprochen wurde verdichtet sich jetzt das Bild zu einer klareren Hierarchie. Genau diese neue Gewichtung macht die Sache auch für Investoren und Analystenspannender. Entsprechend werden die Analystenkursziele nach oben gesetzt. Canaccord zum Beispiel hebt sein Zielkurs auf 18,- CAD an!

Quelle: Canaccord Genuity; Eigene Darstellung

ATB Capital Markets hebt ebenfalls sein Kursziel an, um rund 12,5% auf immerhin 13,50 CAD. Die Kursziele sind damit weniger nur Zahlen als Ausdruck einer veränderten Wahrnehmung des Unternehmens.

Quelle: ATB Capital Markets; Eigene Darstellung

Aus heutiger Sicht wird die Story zunehmend nicht mehr über einzelne Liegenschaften, sondern über eine abgestufte Plattform gelesen.

"Springer' ist jetzt der Kern der US-Story!

Der wesentliche Dreh- und Angelpunkt ist "Springer'. Blue Moon Metals (WKN: A413T9) hat den Erwerb des "Springer'-Mine and Mill-Komplexes zwar erst am 10. Februar 2026 abgeschlossen, aber das Gesamtpaket ist genial. Denn dazu gehören: ein historisch abgebautes Wolfram-Vorkommen, eine frühere Flotationsmühle und ein APT-Kreislauf, die man für günstige 500.000,- US-Dollar Anzahlung und 18 Mio. US-Dollar Schlusszahlung erwerben konnte.

Parallel dazu hat das Unternehmen eine Logistikstudie und eine Umrüstungsstudie gestartet. Damit wird "Springer' nicht nur als Projekt, sondern als potenzieller Verarbeitungsanker einer breiteren US-Strategie gelesen.

Wolfram gewinnt strategische Bedeutung!

Die Wolfram-Komponente verdient besondere Aufmerksamkeit. Wolfram steht sowohl in den USA als auch in der EU auf den Listen kritischer Metalle. Für die Kapitalmarktstory ist genau das entscheidend: "Springer' verbindet Metall, Verarbeitung und geopolitische Relevanz in einem einzigen Asset. Und hinzu kommt…

"Apex' - Der strategische zweite Baustein!

Direkt hinter "Springer' kommt das "Apex'-Projekt. Die Übernahme der "Apex'-Germanium und Gallium Mine von Teck bringt Blue Moon (WKN: A413T9) Zugang zu den wichtigen und strategischen Rohstoffen Germanium und Gallium. Teck erhielt 7.031.959 Aktien und hält damit 8,0% der ausstehenden Blue Moon Metals-Aktien auf unverwässerter Basis. Eine 0,5%-NSR, eine 3,0%-NSR und Investorenrechte ergänzen die Struktur. Strategisch entsteht dadurch ein klarer Aufbau: "Springer' ist das Fundament, und "Apex' erweitert die Plattform qualitativ signifikant.

Der vielleicht spannendste Punkt ist das Zusammenspiel. In der Analystenlogik werden "Springer' und "Apex' als "Brownfield-Assets' mit strategischer Relevanz zusammengelesen. "Springer' bringt die Verarbeitungsperspektive und die Wolframstory, "Apex' ergänzt die Plattform um wertvolles Gallium und Germanium. Damit entsteht aus zunächst zwei Einzelprojekten eine US-zentrierte Plattform für kritische Metalle.

"Gage' rundet die US-Plattform weiter ab!

Auch "Gage' hat in der US-Story einen perfekten "Ergänzungs-Platz", wenngleich derzeit noch nicht als dominanter Werttreiber. Denn mit dieser Transaktion kommen 181 unpatentierte Claims,zwei SITLA-Leases und eine Fläche von werttreibenden 5.916 Hektar zu Blue Moons (WKN: A413T9)-US-Story hinzu! Das erhöht vor allem die räumliche Kontrolle im Distrikt und macht die Plattform in Utah geschlossener und strategisch sauberer.

Die Story-Hierarchie - "Springer' zuerst, "Nussir' als zweite Achse. Quelle: Eigene Darstellung

Für die Gewichtung der Story bleibt die Reihenfolge dennoch eindeutig: "Springer' steht im Zentrum, "Apex' hebt die Qualität der Plattform, und "Gage' sorgt für eine wertvolle, sinnvolle Abrundung.

"Nussir' bringt operatives Gewicht in die Story!

Während Blue Moon Metals (WKN: A413T9) in den USA seine Position bei kritischen Metallenstrategisch ausbaut, sorgt "Nussir' in Norwegen für die operative Unterfütterung. Die vorgelegte Machbarkeitsstudie für das Projekt weist einen durchschnittlichen jährlichen freien Cashflow von 77 Mio. US-Dollar, eine geplante Minenlaufzeit von 13 Jahren, einen Nachsteuer-NPV(8%) von 235 Mio. US-Dollar, eine IRR von 19% sowie einen anfänglichen Kapitalbedarf von 184 Mio. US-Dollar aus.

Zentrale Kennzahlen der "Nussir'-Machbarkeitsstudie. Quelle: Blue Moon Metals; eigene Darstellung

Hinzu kommt ein klar definierter Zeitpfad: Das Unternehmen hält am Ziel fest, das "Hot Commissioning' der Anlage im dritten Quartal 2027 zu erreichen.

Neue Bohrdaten geben "Nussir' zusätzliche Schärfe!

Erst jüngst hat Blue Moon (WKN: A413T9) neue "Step-out'-Bohrdaten aus "Nussir' gemeldet, darunter 6,7 m mit hohen 2,08% CuEq und 3,0 m mit ebenfalls exzellenten 1,19% CuEq. Das stützt die These, dass "Nussir' nicht nur ein Zusatzprojekt ist, sondern eine zweite, operativ belastbare Achse mit eigenem Wertpotenzial darstellt.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=H0Tlgt2k2sg&t=2393s

Fazit: Warum Blue Moon jetzt neu gelesen werden muss!

Die Kapitalmarktstory von Blue Moon (WKN: A413T9) wirkt derzeit klarer strukturiert und gegliedert als noch vor wenigen Wochen. "Springer' bildet den Kern der US-Neubewertung, "Apex' ergänzt die Plattform um weitere kritische Spezialmetalle, "Gage' rundet die Distriktstruktur ab, und "Nussir' liefert die wirtschaftlich unterlegte operative zweite Achse.

Blue Moon (WKN: A413T9) bleibt damit zwar noch ein Entwickler mit den üblichen Risiken in Bezug auf Finanzierung, Genehmigungen, technische Umsetzung, Projektintegration und Zeitpläne, aber zugleich zeigt die aktuelle Struktur, warum Marktteilnehmer das Unternehmen inzwischen stärker als abgestufte Projektplattform und weniger als reine Ein-Asset-Story betrachten. Das zeigen auch die signifikanten Kurszielerhöhungen!

Viele Grüße,

Ihr

Jörg Schulte

Wesentliche Risiken: Rohstoffpreis-, Finanzierungs-, Genehmigungs-, Bau-, Integrations- und technische Verifikationsrisiken; historische Schätzungen bei "Apex' und "Springer' sind nicht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven zu verstehen. Wesentliche Chancen: erfolgreiche Distriktkonsolidierung, Nutzung vorhandener Infrastruktur, technische Verifikation und Aufbau einer integrierten nordamerikanischen Lieferkette.

Quellen:

Blue Moon Metals Inc.: Pressemitteilungen vom 27.02.2026, 10.03.2026, 16.03.2026, 18.03.2026 und 02.04.2026; Corporate Presentation. USGS: Final 2025 List of Critical Minerals; Europäische Kommission: Fifth list 2023 of critical raw materials for the EU, Canaccord Genuity, ATB Capital Markets, BaFin/ESMA: Hinweise zu Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen bzw. MAR.

Grafikquellen: Blue Moon Metals Inc., KI-generiert; Intro-Bild: Symbolbild/KI-generiert. Methodik/Annahmen: Abgleich mit aktuellen Unternehmensmeldungen und offiziellen Quellen; keine eigenen Kursziele, Bewertungen oder Kaufaufforderungen.

Dieser Werbeartikel wurde am 22. April 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist gemäß § 86 Abs. 1 WpHG bei der BaFin angezeigt.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Diese Veröffentlichung ist eine Werbung bzw. bezahlte Marketingmitteilung und keine unabhängige Finanzanalyse. Sie wurde im Auftrag von Blue Moon Metals Inc. erstellt. Zwischen Blue Moon Metals Inc. und der SRC swiss resource capital AG besteht ein entgeltlicher IR-Beratervertrag; die JS Research GmbH erhält für diese Veröffentlichung eine Vergütung über SRC. Die Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und berücksichtigt weder individuelle Anlageziele noch die finanzielle Situation oder Risikotragfähigkeit einzelner Anleger.

Der Beitrag basiert auf Unternehmensangaben sowie weiteren Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als verlässlich angesehen wurden. Trotz sorgfältiger Prüfung wird keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit übernommen. Aussagen zu Chancen, Plänen, Zeitabläufen, Synergien, Produktionsbeginn, Bohrprogrammen, Genehmigungen, Studien oder potenziellen wirtschaftlichen Ergebnissen sind ganz oder teilweise zukunftsgerichtet und mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Angaben zu Interessenkonflikten: Die JS Research GmbH und der Autor legen offen, dass diese Veröffentlichung im Zusammenhang mit einer vergüteten IR-/Marketingbeziehung erstellt wurde. Zum Zeitpunkt der Erstellung halten Jörg Schulte und die JS Research GmbH nach eigener Angabe keine Netto-Long- oder Netto-Short-Position von mindestens 0,5% an Blue Moon Metals Inc. Eigene Geschäfte in Aktien oder Derivaten des Emittenten bleiben im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben grundsätzlich möglich.

Die Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Anleger sollten vor einer Investitionsentscheidung die offiziellen Unternehmensunterlagen, insbesondere die Veröffentlichungen auf SEDAR+, der SEC und der Unternehmenswebseite, vollständig lesen und unabhängigen fachlichen Rat einholen. Investments in Rohstoff-, Explorations-, Small- und Microcap-Aktien sind regelmäßig mit hoher Volatilität und dem Risiko erheblicher Verluste bis hin zum Totalverlust verbunden.

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