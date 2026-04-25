Nach einem mehrjährigen Rechtsstreit zwischen Tesla Norwegen und unzufriedenen Tesla-Besitzern ist nun ein Schlussstrich gezogen worden: 115 Kläger erhalten eine Entschädigung, denn Tesla hat zu Unrecht die Ladegeschwindigkeit der ersten Model S durch ein Software-Update gedrosselt. Der norwegische Prozess gegen Tesla entzündete sich einst daran, dass der E-Autobauer 2019 beim Model S der ersten Generation per Software-Update die Ladegeschwindigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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