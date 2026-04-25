Münster/Karlsruhe/Berlin - Arminia Bielefeld hat am 31. Spieltag der 2. Bundesliga das Derby bei Preußen Münster mit 3:1 gewonnen und damit wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt.



Dabei erwischten die Münsteraner eigentlich einen optimalen Start in die Partie. Bereits in der 3. Minute brachte Yassine Bouchama die Hausherren in Führung. Doch keine zehn Minuten später egalisierte Monju Momuluh das 1:0 für die Arminia. In der 16. Minute drehte Roberts Uldrikis dann das Spiel komplett. Mael Corboz erhöhte noch vor der Pause sehenswert zum 3:1.



Münster hatte sowohl im ersten als auch im zweiten Durchgang genug Möglichkeiten, um trotzdem noch zurück ins Spiel zu kommen, scheiterte aber immer wieder an der Bielefelder Defensive oder dem Pfosten. Erst vier Minuten vor Schluss und damit zu spät sorgte ein Eigentor von Maximilian Großer zum 2:3 nochmal für Spannung. Mit der Niederlage haben die Preußen nun sechs Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.



Parallel holte Hannover 96 beim Karlsruher SC einen wichtigen 3:1-Sieg im Aufstiegsrennen. Nach der frühen 96-Führung durch Mustapha Bundu glich Fabian Schleusener noch vor der Pause aus. Kolja Oudenne und Daisuke Yokota besorgten schließlich in der Schlussphase den schmeichelhaften Sieg für die Niedersachsen.



Holstein Kiel setzte derweil seine Erfolgsserie bei Hertha BSC fort. Die Störche gewannen dank gnadenloser Effizienz mit 1:0 im Olympiastadion. Der entscheidende Treffer gelang Jonas Therkelsen. Die Berliner zeigten sich bemüht, aber glücklos.





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