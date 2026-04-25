AMD hat einen historischen Meilenstein erreicht und erstmals eine Marktkapitalisierung von über fünfhundert Milliarden US-Dollar überschritten. Die Rally wird maßgeblich durch die Dynamik im KI- und Servergeschäft angetrieben.KI-Strategie als Wachstumsmotor Der Kurssprung von AMD reflektiert die zunehmende Bedeutung des Unternehmens im globalen Markt für Hochleistungsprozessoren. Besonders die starke Nachfrage nach Server-CPUs sowie Lösungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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