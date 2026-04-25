Eine einzelne Erfindung kann den Anstoß zu einem technischen Umbruch geben - wenn sie zur richtigen Zeit auf die richtigen Menschen trifft. Einem unscheinbaren Bauteil gelang dies in gleich drei Industriezweigen. Am Anfang stehen Zigarrenkisten, Blech und Draht. Am Ende drei disruptierte Branchen. Praktisch alles, was heute mit elektrischem Strom zu tun hat, wurde auf die eine oder andere Weise von einer Erfindung beeinflusst, die 1846 ihren Anfang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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