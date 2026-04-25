Während SpaceX unter Elon Musk immer wieder als möglicher Börsenkandidat gehandelt wird, verfolgt Jeff Bezos mit Blue Origin eine deutlich andere Strategie. Der Amazon-Gründer setzt auf langfristige Kontrolle statt kurzfristiger Kapitalmarktlogik mit potenziell weitreichenden Folgen für die Raumfahrtbranche.Blue Origin setzt auf Unabhängigkeit statt Börsenfantasie Blue Origin bleibt vorerst ein privat finanziertes Unternehmen und das mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de