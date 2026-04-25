Die Entscheidung von Ryanair, das Flugangebot am Berliner Flughafen BER massiv zu reduzieren, sorgt für Unruhe in der Branche. Der Flughafenverband spricht von einem deutlichen Alarmsignal für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland.Ryanair kürzt Kapazitäten - Kritik an Kostenstruktur wächst Ryanair plant, das Flugangebot am BER deutlich zurückzufahren und damit einen erheblichen Teil der bisherigen Verbindungen zu streichen. Als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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