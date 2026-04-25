Schon 2025 hatte der Tech-Milliardär angekündigt, eine neue Nachrichtenfunktion seiner Social-Media-Plattform X entwickeln zu wollen. Sicherheitsexpert:innen stehen der App kritisch gegenüber. Das soziale Netzwerk X hat seine Messaging-Funktion als eigenständige App für iOS-Geräte veröffentlicht. Wie Techcrunch berichtet, können Nutzer:innen über XChat jetzt mit ihren X-Kontakten kommunizieren, indem sie Nachrichten schreiben oder Dateien austauschen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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