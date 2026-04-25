© Foto: DALL-EChinas zieht die Zügel an und trifft mit Hensoldt, einen Schlüsselplayer der europäischen Verteidigungsindustrie. Die Lieferkette war ohnehin schon angespannt. Bricht sie jetzt zusammen? Die Anleger ziehen sich zurück! Kurz vor dem Wochenende musste die Aktie von Hensoldt noch ordentlich Federn lassen. China macht Ernst: Sieben EU-Unternehmen, darunter der deutsche Sensorspezialist Hensoldt, stehen seit Freitag auf einer Exportkontrollliste. Für sie gilt: Bestimmte Dual-Use-Güter dürfen aus China nicht mehr geliefert werden. Offiziell begründet Peking den Schritt mit nationaler Sicherheit und verweist auf Waffenverkäufe an Taiwan. Dual-Use-Güter sind Waren, Software oder Technologien, die …Den vollständigen Artikel lesen
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