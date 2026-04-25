Darmstadt - In einem packenden Duell der 2. Bundesliga haben sich der SV Darmstadt 98 und die SV 07 Elversberg mit einem 3:3 unentschieden getrennt.



Bereits in der 14. Minute brachte Patric Pfeiffer die Gastgeber mit einem Hackentreffer nach einem Eckstoß in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Fraser Hornby auf 2:0, nachdem er einen Fehlpass von Zimmerschied abfing und den Ball ins Netz beförderte.



Elversberg ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 26. Minute verkürzte Tom Zimmerschied auf 2:1, bevor Maximilian Rohr in der 34. Minute mit einem Distanzschuss den Ausgleich erzielte. Kurz vor der Halbzeitpause drehte Elversberg das Spiel komplett, als Lukas Petkov in der 45.+2 Minute einen Freistoß unter der Mauer hindurch ins Tor abfälschte.



In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel offen und umkämpft. Darmstadt gelang in der 51. Minute der Ausgleich zum 3:3 durch Fraser Hornby, der nach einem Zusammenspiel mit Lidberg aus kurzer Distanz traf.



Beide Mannschaften hatten in der Schlussphase noch Chancen auf den Siegtreffer, doch letztlich blieb es bei der Punkteteilung. Elversbergs Torhüter Kristof verhinderte in der 89. Minute mit einer starken Parade den späten Rückstand, als er einen Schuss von Akiyama um den Pfosten lenkte.



Elversberg ist damit auf Platz vier und weiter im Aufstiegsrennen, während Darmstadt direkt dahinter auf Platz fünf aber mit fünf Punkten weniger nun den Anschluss praktisch verloren hat.





© 2026 dts Nachrichtenagentur