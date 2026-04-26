Washington - Beim traditionellen Korrespondentendinner in Washington sind Schüsse gefallen, weshalb US-Präsident Donald Trump und weitere Kabinettsmitglieder in Sicherheit gebracht wurden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.



Der Vorfall ereignete sich kurz nach Beginn der Abendveranstaltung vor der Sicherheitsschleuse des Hotels. Ein Agent des Secret Service sei angeschossen worden, doch seine kugelsichere Weste habe ihn geschützt, teilte Trump mit. "Ich habe gerade mit dem Beamten gesprochen, und es geht ihm gut", fügte er hinzu.



Auf Videos, die die Tat zeigen sollen, sind chaotische Szenen zu sehen, in denen Gäste in Panik unter Tischen Deckung suchen. Der mutmaßliche Schütze soll mehrere Waffen bei sich gehabt haben, darunter eine Schrotflinte, eine Handfeuerwaffe und mehrere Messer. Man gehe davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt, so Trump. Der Mann sei ein "Möchtegern-Mörder", sagte der Präsident. Ob der Angreifer Trump als Ziel hatte, sei unklar. Der Hintergrund der Tat war zunächst unbekannt.



Trump veröffentlichte ein Video auf seiner Social-Media-Plattform, das den Vorfall zeigen soll. Darauf ist zu sehen, wie ein Mann an Sicherheitskräften vorbeirennt und dabei offenbar schießt. Der US-Präsident erklärte, die Sicherheitskräfte hätten einen "fantastischen Job" gemacht und schnell gehandelt. Die Veranstaltung soll in einem Monat nachgeholt werden.





© 2026 dts Nachrichtenagentur