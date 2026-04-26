© Foto: Christian Charisius - dpa2025 war für Deutsche Rohstoff ein Jahr der Zurückhaltung - 2026 soll alles anders werden. Das Mannheimer Unternehmen peilt ein EBITDA von bis zu 310 Millionen Euro an. Was steckt dahinter?Ein Gewinn von rund 100 Millionen Euro aus dem Verkauf einer Beteiligung, Öl- und Gasreserven auf Allzeithoch und eine Prognose, die den Vorjahreswert beim Betriebsgewinn mehr als verdoppelt: Die Deutsche Rohstoff AG startet mit erheblichem Rückenwind ins laufende Geschäftsjahr. Gleiches gilt für den Aktienkurs, der sich seit Jahresanfang fast verdoppelt hat. Dabei war 2025 für die Mannheimer kein Glanzjahr auf den ersten Blick. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um rund 17 Prozent auf 195,1 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen
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