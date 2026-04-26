Washington - Jähes Ende des legendären Korrespondentendinner in Washington: Nach Schüssen werden der US-Präsident und zahlreiche Spitzenpolitiker in Sicherheit gebracht. Trump geht von einem Anschlagsversuch aus. Ein mit einer Schrotflinte und anderen Waffen ausgestatteter Mann hat am Samstagabend offenbar versucht, zum Dinner der Korrespondenten des Weissen Hauses im Washingtoner Hilton-Hotel vorzudringen und dabei auf einen Agenten des Secret Service ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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