Mit dem Atto 3 Evo hat der chinesische Hersteller BYD sein Kompakt-SUV technisch umfassend überarbeitet, optisch dagegen bleibt vieles vertraut. Eine neue Architektur, neue Antriebe und ein aufgewerteter Innenraum sollen das Modell spürbar nach vorn bringen. Ob dieses Konzept aufgeht, zeigt unser Fahrbericht. Im vergangenen Jahr setzte BYD in Deutschland 23.306 Fahrzeuge ab, darunter 11.167 reine Elektroautos, und verfehlte damit das selbst gesteckte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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