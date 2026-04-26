BYD präsentiert mit dem Denza Z einen vollelektrischen Supersportwagen mit über 1.000 PS und extremer Beschleunigung, der als technologisches Aushängeschild dient. Parallel baut der Konzern sein Volumensegment mit neuen Modellen der Ocean-Serie sowie einem Update des Yuan Plus weiter aus. Während innovative Technologien im Fokus stehen, richtet sich die Aufmerksamkeit der Märkte auch auf die bevorstehenden Quartalszahlen.Denza Z: Extreme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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