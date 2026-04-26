Horgen ZH - Der Schweizer Kreditkartenanbieter Swisscard passt am 1. Mai seine Organisationsstruktur an. 40 der etwas mehr als 650 Angestellten sind von dieser Restrukturierung betroffen. Swisscard hat ein formelles Konsultationsverfahren durchgeführt und bietet den Betroffenen Unterstützung durch einen bestehenden Sozialplan an. Das gab am Samstagabend die Medienstelle des in Horgen ZH ansässigen Unternehmens auf Anfrage bekannt. Der «Blick» hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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