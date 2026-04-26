Zürich - Ein Airbus der Fluggesellschaft Swiss ist am Flughafen in Delhi wegen eines Problems an einem Triebwerk evakuiert worden. Vier Passagiere wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Eine Flugbegleiterin hat sich ein gestauchtes Fussgelenk zugezogen. Das Problem sei beim Start des Flugs LX147 um kurz nach 1 Uhr morgens (Ortszeit) aufgetreten, schrieb die Medienstelle der Fluggesellschaft. Die Crew habe den Start abgebrochen und das Flugzeug vorsorglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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