Washington - Washingtons wichtigsten Politikern und Journalisten wurde gerade Burrata mit jungen Erbsen als Vorspeise serviert, als auf einmal Schüsse fallen. Ein schwer bewaffneter Mann rennt durch die Sicherheitsschleuse, um sich Zutritt zum White House Correspondents' Dinner in Washington zu verschaffen. Einsatzkräfte können ihn stoppen. US-Präsident Donald Trump, seine Frau Melania und etliche Kabinettsmitglieder bleiben unversehrt. Ein Sicherheitsbeamter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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