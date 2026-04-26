Von diesem Tag wird die Sportwelt noch lange erzählen. Es ist der Tag, an dem Sabastian Sawe Grenzen gesprengt und scheinbar Unmögliches vollbracht hat. Als erster Mensch überhaupt lief er bei einem offiziellen Marathon unter zwei Stunden. Und das in London. Es ist ein Lauf in neue Dimensionen, eine Ausnahmeleistung für die Geschichtsbücher, ein Ergebnis, das lange Zeit für unmöglich gehalten wurde. Als der Kenianer Sabastian Sawe an diesem Sonntag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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