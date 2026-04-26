Während Musk von Täuschung in "shakespearischen Ausmaßen" spricht, weist OpenAI alle Vorwürfe vehement zurück - und nennt ihn im Gegenzug einen schlechten Verlierer, der von Eifersucht getrieben sei. Tech-Milliardär Elon Musk wirft dem OpenAI-CEO Sam Altman seit Jahren Betrug vor. Jetzt endet der Streit vor Gericht. Wie The Guardian berichtet, beginnt die Auswahl der Geschworenen am Montag. Der Prozess soll zwei bis drei Wochen dauern - und könnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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