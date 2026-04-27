Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Geopolitische Verwerfungen verändern die Spielregeln globaler Märkte. Neben den aktuellen Kriegsschauplätzen sind Japans historische Aufstockung seiner Militärausgaben, oder der Kampf um Grönland Symptome eines neuen Wettrüstens. Für Anleger eröffnen sich dadurch außergewöhnliche Chancen, wenn sie frühzeitig die richtigen Nischen besetzen. Entscheidend sind drei Hebel: hochpräzise Antriebstechnik für Panzer und Schiffe, strategische Metalle wie Antimon für Munition und Sensoren sowie überlegene Systemintegration bei Kampfflugzeugen und Raketen. Genau diese Felder beackern drei unterschiedliche Unternehmen, die das Potenzial haben, überdurchschnittliche Renditen zu liefern: RENK Group, Antimony Resources und Lockheed Martin.Den vollständigen Artikel lesen ...
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