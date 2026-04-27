Nach dem massiven Absturz der vergangenen Jahre könnte die Wasserstoffbranche vor einem Comeback stehen. Zwei Fakten sorgen jetzt für neuen Rückenwind. Zum einen der explodierende Energiehunger durch KI-Rechenzentren, zum anderen die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten, die das Ölangebot verknappen und Preise treiben. Der Druck, unabhängiger von fossilen Energien zu werden, wächst rasant. Nach der Bereinigung treffen nun niedrige Bewertungen auf strukturell steigende Nachfrage. Für Anleger entsteht ein klassisches Rebound-Szenario mit erheblichem Potenzial.Den vollständigen Artikel lesen ...
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