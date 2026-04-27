Die Nvidia-Aktie nähert sich erneut dem Allzeithoch und rückt damit charttechnisch in den Fokus. Der starke Aufwärtstrend bleibt intakt, während die nächste wichtige Marke in Reichweite kommt. Nun stellt sich die Frage, ob der Ausbruch gelingt oder zunächst Gewinnmitnahmen einsetzen. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Nvidia-Aktie Der Nvidia-Kurs zeigt sich aktuell von einer starken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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