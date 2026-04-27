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Mutares zündet nächste Wachstumsstufe: Rekord-Pipeline auf der Buy- und Sell-Side trifft auf starke Ergebnisse und maximale Kapitalmarktunterstützung



27.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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Mutares zündet nächste Wachstumsstufe: Rekord-Pipeline auf der Buy- und Sell-Side trifft auf starke Ergebnisse und maximale Kapitalmarktunterstützung Erfolgreiche Kapitalerhöhung und breite Zustimmung der Bond-Investoren als starker Vertrauensbeweis

Hohe Wachstums- und Gewinndynamik mit starkem Ergebnis 2025, robustem Start in 2026 und bekräftigte Prognose

Größte Exit-Pipeline der Unternehmensgeschichte mit mehreren belastbaren und wesentlichen Verkaufsprozessen München, 27. April 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ) ist mit hoher operativer Dynamik in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und unterstreicht ihre Position als wachstumsstarker Private-Equity-Investor mit klarer Exit-Orientierung. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung, dem starken Vertrauensbeweis der Bond-Investoren sowie einer sehr erfreulichen Geschäftsentwicklung in den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres bestätigt das Unternehmen seine ambitionierten Ergebnisziele und sieht bereits kurz- und mittelfristig erhebliches Wertrealisierungspotenzial im Rahmen der laufenden Exit-Aktivitäten. Erfolgreiche Kapitalerhöhung als Wachstumstreiber - großes Vertrauen der Kapitalmärkte Die jüngst durchgeführte Kapitalerhöhung wurde trotz eines geopolitisch bedingt schwierigen Marktumfeldes erfolgreich am Markt platziert und schafft die Grundlage für eine beschleunigte internationale Expansion. Die weitere internationale Expansion, insbesondere der Ausbau der Aktivitäten in den USA, wird somit zeitnah forciert. Mutares adressiert hier eine umfangreiche Transaktionspipeline mit einer Umsatzdimension von kumuliert EUR 4,8 Mrd. und plant, die lokale Präsenz zügig auszubauen, um die umfangreichen Opportunitäten effizient zu realisieren. Parallel zur Eigenkapitalmaßnahme konnte Mutares das Vertrauen der Fremdkapitalgeber eindrucksvoll bestätigen. Im Rahmen der jüngsten Maßnahmen erhielt Mutares hinsichtlich der befristeten Aussetzung von Bond-Covenants eine sehr breite Zustimmung der Bond-Investoren, was die finanzielle Flexibilität weiter stärkt und die Grundlage für die Fortsetzung des dynamischen Wachstumskurses bildet. "In den USA sehen wir derzeit ein besonders attraktives Marktumfeld mit überzeugenden Einstiegsmöglichkeiten und gleichzeitig vielversprechenden Exit-Perspektiven in den kommenden Jahren. Aktuell prüfen wir rund 15 Targets aus den Branchen Energie, Chemie, verarbeitendes Gewerbe, Infrastruktur und Automobil, die eine Größenordnung zwischen EUR 100 Mio. und EUR 1,5 Mrd. Jahresumsatz aufweisen. Durch die Nutzung der sich aktuell bietenden Chancen schaffen wir heute die Grundlage für künftige Wertrealisierungen. Die erfolgreich umgesetzte Kapitalerhöhung ist ein Ausdruck des Vertrauens unserer Investoren in unsere Fähigkeit, Kapital effizient zu allokieren, und zeigt auch deren Verständnis, dass wir als Mutares ein Profiteur der aktuellen Situation sind, um durch schnelle Handlungsfähigkeit unmittelbar unser zukünftiges Ertragspotenzial zu stärken", so Johannes Laumann, CIO von Mutares. Sehr starke Ergebnisentwicklung und bestätigte Prognose Im Geschäftsjahr 2025 hat Mutares ein starkes Ergebnis erzielt. Der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testierte Geschäftsbericht 2025 wird wie geplant morgen, am 28. April 2026, veröffentlicht. Ebenso wird morgen ein Dividendenvorschlag an die Aktionäre weitergegeben. Auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung bestätigt das Unternehmen die mit den vorläufigen Zahlen bereits veröffentlichte Prognose für 2026, die einen Konzernumsatz zwischen EUR 7,9 Mrd. und EUR 9,1 Mrd. und einen Jahresüberschuss von EUR 165 Mio. bis EUR 200 Mio. der Mutares-Holding vorsieht, einschließlich einer nachhaltig attraktiven Dividendenperspektive. Die operative Entwicklung im Portfolio zeigt sich bereits im ersten Quartal 2026 äußerst robust und unterstreicht die hohe Wachstums- und Gewinndynamik im laufenden Geschäftsjahr. Gleichzeitig lassen die Exit-Aktivitäten kurz- und mittelfristig weitere signifikante Wertrealisierungen aus dem Portfolio erwarten. Hohe Exit-Dynamik und konkrete Wertrealisierungsperspektiven Mutares verfügt über eine sehr attraktive Exit-Pipeline. Zahlreiche Verkaufsprozesse in unterschiedlichen Reifegraden wurden bereits eingeleitet und eröffnen konkrete Perspektiven für Wertrealisierungen. Aktuell befindet sich Mutares mit dem Verkauf einer Beteiligung in der entscheidenden Phase. Daraus könnte im Falle des erwarteten Vollzugs ein Erlös im dreistelligen Millionenbereich resultieren. Magirus mit starkem Jahresauftakt und konkreten Exit-Optionen Die Beteiligung Magirus ist dynamisch in das Jahr 2026 gestartet und verzeichnet weiterhin ein hohes operatives Momentum. Der Auftragseingang im ersten Quartal lag auf einem Rekordniveau, der Auftragsbestand beträgt deutlich über EUR 800 Mio. und sichert die Visibilität für das Jahr 2026 vollständig sowie große Teile des Jahres 2027. Im ersten Quartal zeigen die Indikatoren bedeutende Fortschritte hin zu einer nachhaltig profitablen und skalierbaren Plattform. Zusätzliche Wachstumsimpulse kommen aus dem Ausbau des Defense-Geschäfts, das attraktive Margenpotenziale bietet. Vor diesem Hintergrund prüft Mutares konkrete strategische Optionen zur Wertrealisierung, darunter einen möglichen Börsengang oder einen Verkauf. "Mit Magirus haben wir eine echte Perle im Portfolio, die durch die Expansion in den Defense-Sektor, den Ausbau des After-Sales-Bereichs und die profitable Steigerung des Outputs in Kombination mit dem vorhandenen Auftragsbestand über signifikantes Wachstumspotenzial verfügt. Der 2025 erfolgreich realisierte Rekord-Exit bei Steyr Motors ist im Grunde die Blaupause für Magirus, wobei Magirus größer und aktuell eine der vielversprechendsten Beteiligungen im Mutares-Portfolio ist - entsprechend hoch sind die Erwartungshaltungen", kommentiert CIO Johannes Laumann. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

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