Bern - Seit Montag lebt die Schweiz für ihren Energiebedarf auf Kredit. Die inländischen Ressourcen reichen für den Energiebedarf rechnerisch nur bis zum 27. April. Ab dann ist das Land bis Jahresende vollständig auf Importe angewiesen - vor allem auf Erdöl, Erdgas und Uran. Das geht aus der jüngsten Berechnung der Stiftung Energie hervor. Die Schweiz deckt heute fast zwei Drittel ihres Energiebedarfs durch Importe, wie die Stiftung am Montag mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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