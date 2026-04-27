Zürich - Die wichtigsten Währungspaare präsentieren sich am Montagmorgen zunächst noch wenig bewegt. Neben den jüngsten Entwicklungen im Iran-Konflikt dürften sich viele Investoren vor den Zinssitzungen zahlreicher wichtiger Notenbanken auch in den kommenden Tagen nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen. So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9203 auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar hat sich seit Freitagabend kaum bewegt, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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