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Führend in einer neuen Ära der Familienmobilität! CHERY TIGGO V, das 3-in-1-Familienfahrzeug, debütiert auf der AutoChina2026



27.04.2026 / 08:10 CET/CEST

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BEIJING, 27. April 2026 /PRNewswire/ -- Am 24. April wurde die 18. AutoChina2026 offiziell eröffnet. Die Marke CHERY hat mit dem TIGGO V, dem ersten wandelbaren Mehrzweck-SUV der TIGGO-Familie, ein beeindruckendes Debüt hingelegt. Als bahnbrechendes Modell, das die Lücke im globalen Segment der Mehrzweckfahrzeuge schließt, bietet der TIGGO V flexiblere und praktischere Mobilitätslösungen für Familien weltweit. Jeff ZHANG, CEO der Marke CHERY, erklärte, dass alle Innovationen der Marke auf dem ursprünglichen Anspruch von For Family beruhen. Dies ist kein Slogan, sondern ein Bekenntnis zum Schutz von Familienreisen mit zuverlässiger Qualität und warmherziger Technik, und TIGGO V ist die konkrete Umsetzung dieses Versprechens. Der Buchstabe "V" in der Modellbezeichnung hat drei Hauptbedeutungen: Vielseitigkeit, Wert und Sieg, was bedeutet, dass dieses einzige Fahrzeug sich an alle Szenarien für die ganze Familie anpasst, die Haushalte entlastet und die Familien zu einem besseren Leben begleitet. TIGGO V kann frei zwischen drei Modi wechseln: SUV, MPV und PUP. Im SUV-Modus hat er eine Bodenfreiheit von 220 mm. Die PHEV-Version hat eine Wattiefe von 700 mm, während die ICE-Version 650 mm hat. Gepaart mit der intelligenten Einparkhilfe APA (Automatic Parking Assist) und RPA (Remote Parking Assist) bietet er ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hoher Passierbarkeit und intelligenter Mobilität. Im MPV-Modus schafft der Radstand von 2800 mm ein echtes 7-sitziges 3-Reihen-Layout. Die 42 Stauräume und die N95-gesunde Kabine sorgen für einen Rundum-Komfort. Im PUP-Modus erweitert die schnell abnehmbare Barriere die Ladekapazität, und die originalen Werksausrüstungen können ohne zusätzliche Modifikationen an Outdoor- und Cargo-Szenarien angepasst werden. Angetrieben von CHERYs sechster Generation Chery Super Hybrid (CSH) effizientem Hybridsystem, erreicht der TIGGO V eine ideale Balance zwischen starker Leistung und niedrigem Kraftstoffverbrauch, während sich das Fahrwerk mit hoher Bodenfreiheit an alle Straßenverhältnisse anpasst. Als erstes rundum familienorientiertes Modell, das nach dem "2030 Ten-Million Family Letters Plan" auf den Markt gebracht wurde, praktiziert der TIGGO V die For Family-Philosophie durch szenariobasierte Innovation und hilft CHERY, seine Präsenz auf dem globalen Markt für Familienmobilität weiter zu festigen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965705/1.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/fuhrend-in-einer-neuen-ara-der-familienmobilitat-chery-tiggo-v-das-3-in-1-familienfahrzeug-debutiert-auf-der-autochina2026-302753993.html



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