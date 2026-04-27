Mitteilung der der Mutares SE & Co. KGaA:

Mutares zündet nächste Wachstumsstufe: Rekord-Pipeline auf der Buy- und Sell-Side trifft auf starke Ergebnisse und maximale Kapitalmarktunterstützung

- Erfolgreiche Kapitalerhöhung und breite Zustimmung der Bond-Investoren als starker Vertrauensbeweis

- Hohe Wachstums- und Gewinndynamik mit starkem Ergebnis 2025, robustem Start in 2026 und bekräftigte Prognose

- Größte Exit-Pipeline der Unternehmensgeschichte mit mehreren belastbaren und wesentlichen Verkaufsprozessen

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ist mit hoher operativer Dynamik in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und unterstreicht ihre Position als wachstumsstarker Private-Equity-Investor mit klarer Exit-Orientierung. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung, dem starken Vertrauensbeweis der Bond-Investoren sowie einer sehr erfreulichen Geschäftsentwicklung in den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres bestätigt das Unternehmen seine ambitionierten Ergebnisziele und sieht bereits kurz- und mittelfristig erhebliches Wertrealisierungspotenzial im Rahmen der laufenden Exit-Aktivitäten.

Erfolgreiche Kapitalerhöhung als Wachstumstreiber - großes Vertrauen ...

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