EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: All for One Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die All for One Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.all-for-one.com/interim_reports_d
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.all-for-one.com/interim_reports_e
27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|All for One Group SE
|Rita-Maiburg-Straße 40
|70794 Filderstadt-Bernhausen
|Deutschland
|Internet:
|www.all-for-one.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2315142 27.04.2026 CET/CEST
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