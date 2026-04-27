Zürich - In der Schweiz hat sich die Zahl der Konkursfälle von Firmen im ersten Quartal 2026 mehr als verdoppelt. Gleichzeitig haben auch die Firmengründungen einen historischen Höchststand erreicht. Die Schweizer Unternehmenslandschaft sei damit von einer aussergewöhnlich hohen Dynamik geprägt, teilte der Wirtschaftsinformationsdienst Dun & Bradstreet am Montag mit. Die gegenläufige Entwicklung von Konkursen und Neugründungen deute dabei auf eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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