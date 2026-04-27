Die Atoss Software-Aktie befindet sich seit Mitte Januar in einem steilen Abwärtstrend. Sie fiel in der Spitze von rund 120 € auf bis zu 73 € Ende März. Mittlerweile konnte sie sich wieder etwas erholen und steht am Montag aktuell bei 82,60 €. Lohnt sich jetzt wieder ein Einstieg. Wachstum setzt sich fort In den ersten drei Monaten konnte der Konzern seinen Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen. Der Umsatz verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de