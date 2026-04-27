London, München (ots) -Ob Städtetrip, Geschäftsreise oder Familienurlaub - Reisende haben jetzt noch mehr Grund zur Freude. IHG Hotels & Resorts (IHG) ist neuer Partner von PAYBACK und bringt eines der weltweit führenden Hotelunternehmen in die PAYBACK Reisewelt. Für die 35 Millionen aktiven PAYBACK Kundinnen und Kunden in Deutschland wird es durch die Partnerschaft so einfach wie nie, beim Buchen von Hotelaufenthalten PAYBACK Punkte zu sammeln - und jede Reise in ein lohnendes Erlebnis zu verwandeln. IHG Hotels & Resorts vereint 21 Hotelmarken und mehr als 7.000 Hotels in über 100 Ländern sowie IHG One Rewards, eines der größten Hotelbonusprogramme der Welt. Mit bekannten Marken wie InterContinental, Kimpton, Holiday Inn und Garner bietet die neue Partnerschaft eine außergewöhnlich große Auswahl - sodass für jeden Reisestil und jedes Bedürfnis das Passende dabei ist."Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit PAYBACK, um Reisenden aus ganz Deutschland einen noch größeren Mehrwert zu bieten", sagt Mario Maxeiner, Managing Director Northern Europe bei IHG Hotels & Resorts. "Diese Zusammenarbeit macht es Gästen so einfach wie nie, bei Aufenthalten in IHG Hotels Prämien zu sammeln - ganz gleich, ob sie geschäftlich oder privat, im Inland oder im Ausland unterwegs sind. Indem wir die globale Stärke des IHG Portfolios mit dem beliebtesten Bonusprogramm Deutschlands verbinden, bieten wir unseren Gästen mehr Auswahl, mehr Flexibilität und noch mehr Möglichkeiten, sich auf jeder Reise zu belohnen.""Viele unserer Kundinnen und Kunden planen ihre Reisen sehr bewusst - Preis, Flexibilität und zusätzliche Vorteile spielen eine zunehmend wichtige Rolle", so PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick. "Genau hier setzt unsere Partnerschaft mit IHG Hotels & Resorts an: Mit starken, international renommierten Hotelmarken und zusätzlichen PAYBACK Punkten machen wir Reisen für alle noch attraktiver. Gleichzeitig zeigen wir, wie vielseitig unser Bonusprogramm ist - mit insgesamt rund 700 Partnerunternehmen, die sowohl im Alltag, als auch auf Reisen eine große Bandbreite an Vorteilen und Sparmöglichkeiten bieten."IHG wird damit ein wichtiger Bestandteil der PAYBACK Reisewelt, die bereits 70 Reisepartner vereint - darunter AIDA, Berge & Meer, Condor, Disneyland, EDEKA Reisen, Expedia, HolidayCheck, Lufthansa, Miles & More, Netto Reisen, RTK und TUI.Punkte sammeln ist ganz einfach: In Deutschland ansässige IHG One Rewards Mitglieder können in der IHG One Rewards App auswählen, wie sie Prämien sammeln möchten. So können sie für Aufenthalte entweder PAYBACK Punkte oder IHG One Rewards Punkte sammeln. Zum Auftakt der Partnerschaft können Gäste 6-fach PAYBACK Punkte für ihre Buchung sammeln.Mehr Informationen zur Partnerschaft gibt es hier (https://www.ihg.com/onerewards/content/de/de/earn-rewards/payback).Über PAYBACKPAYBACK ist das führende Bonusprogramm und wird allein in Deutschland von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden genutzt. Nach dem einfachen Prinzip "ein Programm - viele Partner" sammeln Kundinnen und Kunden bei mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen Punkte und Coupons und sparen so jedes Jahr einen erheblichen Betrag. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden eingelöst - der überwiegende Teil direkt in Partnerfilialen oder für Prämien. Die praktische PAYBACK App vereint mobiles Punktesammeln, Punkteeinlösung, Coupon-Aktivierung und mobile Payment. Sie wird bereits von 18 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde vielfach ausgezeichnet - zuletzt als "App mit dem größten Mehrwert" (SZ), "Lieblings-App der Deutschen" (WirtschaftsWoche) und "Nutzerfreundlichste App" (Focus Money). PAYBACK ist außerdem "Kundenkönig" (BILD), "Leading Innovator 2026" (FOCUS) sowie mehrfacher "Top Employer" (Top Employers Institute).Über IHG Hotels & ResortsIHG Hotels & Resorts (https://www.ihgplc.com/) (Ticker: LON:IHG für Ordinary Shares; NYSE:IHG für ADRs) ist ein weltweit tätiges Hospitality-Unternehmen mit dem Ziel, "True Hospitality for Good" zu bieten.Mit einer Familie von 21 Hotelmarken und IHG One Rewards (https://www.ihg.com/onerewards/content/us/en/home), einem der weltweit größten Hotelbonusprogramme mit über 160 Millionen Mitgliedern, verfügt IHG über mehr als eine Million Zimmer in über 6.963 geöffneten Hotels in über 100 Ländern sowie eine Entwicklungspipeline mit weiteren 2.300 Häusern.- Luxury & Lifestyle: Six Senses (https://www.sixsenses.com/en), Regent Hotels & Resorts (https://www.ihg.com/regent/hotels/gb/en/reservation), InterContinental Hotels & Resorts (https://www.intercontinental.com/hotels/gb/en/reservation), Vignette Collection (https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/gb/en/reservation), Kimpton Hotels & Restaurants (https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/us/en/reservation), Hotel Indigo (https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/reservation)- Premium: Noted Collection (https://notedcollection.com/), voco hotels (https://www.ihg.com/voco/hotels/gb/en/reservation), Ruby (https://www.ruby-hotels.com/en), HUALUXE Hotels & Resorts (https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), Crowne Plaza Hotels & Resorts (https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation), EVEN Hotels (https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)- Essentials: Holiday Inn Express (https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/reservation), Holiday Inn Hotels & Resorts (https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/reservation), Garner hotels (https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/us/en/reservation), avid hotels (https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)- Suites: Atwell Suites (https://www.atwellsuites.com/hotels/gb/en/reservation), Staybridge Suites (https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), Holiday Inn Club Vacations (https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), Candlewood Suites (https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)- Exklusive Partner: Iberostar Beachfront Resorts (https://www.ihg.com/iberostar-beachfront-resorts/hotels/us/en/reservation)Die Holdinggesellschaft InterContinental Hotels Group PLC ist in England und Wales eingetragen und registriert. Weltweit arbeiten rund 400,000 Menschen in den Hotels und Unternehmensstandorten von IHG.Weitere Informationen zu unseren Hotels, Buchungen (https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation) und IHG One Rewards (https://www.ihg.com/onerewards/content/de/de/home) finden Sie online. Die IHG One Rewards App ist im Apple App Store (https://apps.apple.com/de/app/ihg-hotels-pr%C3%A4mien/id368217298) und bei Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android&pli=1) erhältlich.Aktuelle Unternehmensmeldungen finden Sie in unserem Newsroom (https://www.ihgplc.com/en/news-and-media) sowie auf LinkedIn (https://urldefense.com/v3/__https:/www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/__;!!EOxaMA!X7dNe4MsbKBnAH-K_sFFG8hoBYVuygOxRyzppD-fc9WyMr8iBTfjp8u0Hc9aGdjttOXEyh2HNSK9kpcC9p2i0A$).Pressekontakt:PAYBACK KontaktNina Purtscher-Grass+49 172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deIHG Hotels & Resorts Kontakt:Victoria MeyVictoria.Mey@ihg.com+49 152 25456758https://www.ihgplc.com/Original-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6263000