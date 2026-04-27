Kornelius Purps (antea): Eine Stimme gegen die Stimmung

24.04.2026 -

Heute Vormittag wurde der Index zum ifo Geschäftsklima veröffentlicht. Um knapp zwei Punkte ging es bergab, deutlich stärker, als die Volkswirte das im Vorfeld erwartet hatten. Der Index weist nun einen Wert von 84,4 Punkten aus. Die Schlagzeile war damit vorprogrammiert: "Die Stimmung in den Chefetagen ist so schlecht wie seit sechs Jahren nicht mehr." Tatsächlich war der ifo-Index letztmals im Mai 2020 niedriger, als das Corona-Virus gerade seine Schockwellen ausbreitete. Ist die Stimmung schlechter als die Lage? Oder ist die Lage noch schlechter als die Stimmung? Der Versuch einer Einordnung.

Es gibt da wenig schönzureden: Ein Wert von weniger als 85 Punkten im ifo Index ist historisch betrachtet grottenschlecht. Erst zwei Mal sackte der Index noch tiefer ab: Während der Finanzmarktkrise 2008/2009 und unmittelbar nach Ausbruch der Corona-Pandemie im April/Mai 2020. Die vielen anderen Krisen vom Schuldendrama Griechenlands über den Brexit bis hin zum letztjähren Zollchaos vermochten es allesamt nicht, die "Stimmung in den Chefetagen" derart tief zu drücken.