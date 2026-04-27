DJ PTA-AFR: Josef Manner & Comp. AG: Korrektur zum Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG vom 23.04.2026

Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

Josef Manner & Comp. AG: Korrektur zum Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG vom 23.04.2026

Wien (pta000/27.04.2026/09:00 UTC+2) - Josef Manner & Comp. AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://josef.manner.com/de/investor-relations/finanz-und-zwischenberichte Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026

Kurzbeschreibung: Die Korrektur erfolgt aufgrund eines formalen Fehlers in der Gestaltung des ESEF-Packages. Die korrigierte Version ersetzt die am 23.04.2026 veröffentlichte Fassung. Inhaltliche Änderungen an der für Menschen lesbaren Version (xHTML-Datei) wurden nicht vorgenommen.

(Ende)

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Aussender: Josef Manner & Comp. AG Wilhelminenstraße 6 1170 Wien Österreich Ansprechpartner: Scipio A. Oudkerk, MSc Tel.: +43 1 48822 3291 E-Mail: s.oudkerk@manner.com Website: josef.manner.com ISIN(s): AT0000728209 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777273200469 ]

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April 27, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)