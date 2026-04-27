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WKN: 851676 | ISIN: AT0000728209 | Ticker-Symbol:
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Sonstige
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JOSEF MANNER & COMP AG Chart 1 Jahr
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JOSEF MANNER & COMP AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
27.04.2026 09:33 Uhr
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PTA-AFR: Josef Manner & Comp. AG: Korrektur zum Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG vom 23.04.2026

DJ PTA-AFR: Josef Manner & Comp. AG: Korrektur zum Jahresfinanzbericht gemäß § 124 BörseG vom 23.04.2026

Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG

Josef Manner & Comp. AG: Korrektur zum Jahresfinanzbericht gemäß -- 124 BörseG vom 23.04.2026

Wien (pta000/27.04.2026/09:00 UTC+2) - Josef Manner & Comp. AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://josef.manner.com/de/investor-relations/finanz-und-zwischenberichte Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026

Kurzbeschreibung: Die Korrektur erfolgt aufgrund eines formalen Fehlers in der Gestaltung des ESEF-Packages. Die korrigierte Version ersetzt die am 23.04.2026 veröffentlichte Fassung. Inhaltliche Änderungen an der für Menschen lesbaren Version (xHTML-Datei) wurden nicht vorgenommen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Josef Manner & Comp. AG 
           Wilhelminenstraße 6 
           1170 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Scipio A. Oudkerk, MSc 
Tel.:         +43 1 48822 3291 
E-Mail:        s.oudkerk@manner.com 
Website:       josef.manner.com 
ISIN(s):       AT0000728209 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777273200469 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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