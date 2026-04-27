Unterföhring (ots) -Was ist das Schlimmste, was beim ersten Date passieren könnte? Die Kellnerin grundlos anfauchen? Oder nach 15 Minuten ein "Ich liebe dich!" dem Date-Partner zuhauchen? In der neuen ProSieben-Show "Schäm dich Reich!", ab Mittwoch, 29. April, werden die schlimmsten Albträume jedes Singles wahr. Das Gute: Mit dem vielleicht schlimmsten Date seiner persönlichen Geschichte lässt sich gutes Geld gewinnen. Aber bis davon heißt es aushalten, nicht lachen, wenn das Entertainment-Duo Dennis und Benni Wolter über einen Knopf im Ohr die Turteltäubchen gnadenlos an die Schamgrenze treibt. Sänger Mark Forster, Content Creatorin Selfiesandra und Schauspielerin Annette Frier unterstützen die beiden als Komplizen, die das Date für die Lockvögel mit peinlichen Aktionen immer unangenehmer machen.Das ist "Schäm dich Reich!":Das Spiel ist ebenso einfach wie gnadenlos: Die sogenannten "Lockvögel" gehen auf echte Dates - ausgestattet mit einem Knopf im Ohr. Darüber erhalten sie von Dennis und Benni immer absurdere und peinlichere Aufgaben, die sie direkt vor ihrem Gegenüber erfüllen müssen. Je mehr Mut - oder Schamlosigkeit - sie beweisen, desto höher fällt die Gewinnsumme aus, die sich Lockvogel und Date am Ende ganz romantisch teilen. Doch das Risiko ist hoch: Fliegt der Schwindel auf, ist das Date sofort vorbei und das erspielte Geld von 4.000 Euro futsch. Die Scham hat erst ein Ende, wenn Dennis und Benni Gnade zeigen und die Situation auflösen. Ob ein vorschnelles "Ich liebe dich" nach nur 15 Minuten, das Aufessen fremder Tellerreste als "Inflationsausgleich" oder eine musikalische Performance der Speisekarte - bei "Schäm dich Reich!" wird jede Grenze des guten Geschmacks getestet.Dennis und Benni Wolter über die Show: "Erst blamieren, dann abkassieren: Wer schon immer einmal sehen wollte, wie ein erstes Date besser nicht laufen sollte, darf diese Dating-Game-Show nicht verpassen.""Schäm dich Reich!" wird im Auftrag von ProSieben von PrettyWellDone produziert."Schäm dich reich!", ab Mittwoch, 29. April, um 23:15 Uhr auf ProSieben und jederzeit kostenlos auf Joyn.Pressekontakt:Luisa Hollmannluisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingNadine VadersNadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6263017