FRANKFURT (dpa-AFX) - Gut aufgenommene Quartalszahlen haben am Montag die Papiere des Windkraftkonzerns Nordex prozentual zweistellig in die Höhe getrieben. Weiterhin auf dem höchsten Niveau seit 2002 gewannen sie im frühen Handel 11,3 Prozent auf 50 Euro. Im Jahr 2026 bauten sie damit ihr Plus auf fast 72 Prozent aus und sind im MDax der zweitstärkste Wert hinter Aixtron . Der Index der mittelgroßen Werte legte am Montagmorgen um 0,8 Prozent zu.

Analysten reagierten mit viel Lob auf die Entwicklung der Norddeutschen im ersten Jahresviertel. Die Profitabilität habe die Erwartungen klar übertroffen, kommentierte Richard Dawson von der Berenberg Bank. Die Aufträge von Nordex seien ja bekannt, der Bestand liege auf Rekordniveau. Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler erhöhte sein Kursziel von 39 auf 49 Euro. Das Auftragsbuch biete Sicherheit für etwa anderthalb Jahre, betonte er.

Nordex sei stark ins Jahr gestartet, kommentierte Analyst Constantin Hesse von Jefferies in einer ersten Reaktion. Der schwächere Cashflow komme erwartungsgemäß und sei auf die Normalisierung im Umlaufvermögen zurückzuführen. Mit Blick auf den Cashflow warnte ein Händler allerdings vor Gewinnmitnahmen, nachdem die Papiere gut gelaufen seien.

Die Ziele für das laufende Jahr bestätigte der Windanlagenbauer. Der Umsatz soll auf 8,2 bis 9 Milliarden Euro steigen. Analysten trauen Nordex durchschnittlich 8,7 Milliarden Euro zu. Die operative Marge (Ebitda) soll in diesem Jahr 8 bis 11 Prozent erreichen. Hier erwarten die Experten im Schnitt 9,8 Prozent./ajx/edh/stk