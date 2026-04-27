Welche Chancen die Alternative Fuels Infrastructure Regulation für Photovoltaik-Systemanbieter bietet, erörtet Jochen Paukert, Executive Vice President der Kontron AG und und Managing Director der Kontron E-Systems GmbH. Die Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) wird oft als Regulierung für öffentliche Ladeinfrastruktur gelesen. Das greift zu kurz. In Wahrheit verändert sie auch die Erwartungen an private Wallboxen - und damit an eine Komponente, die für Photovoltaik-Systemanbieter immer wichtiger wird. Die EU schreibt keine Endkundenfunktion für das Photovoltaik-Überschussladen oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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