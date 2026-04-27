Die Lage im Nahen Osten wird immer verwirrender und die Meldungen und Aussagen der Kriegsparteien immer widersprüchlicher. Eine rasche Lösung und die Rückkehr zur freien Fahrt in der Strasse von Hormus ist zwar das bevorzugte, aber nicht das realistische Szenario. Die Aktienmärkte scheinen dies aber nur am Rande zu kümmern. Der Swiss Performance Index ist seit dem 20. März satte 8% gestiegen. Der S&P 500 legte in dieser Zeit gar 12% zu, angetrieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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