Bern - KI-basierte Angriffe werden präziser, Hacker-Gruppen arbeiten immer professioneller und Sicherheitsrisiken in globalen Lieferketten nehmen weiter zu. Die neue Ausgabe des «Cybersecurity Threat Radar 2026» zeigt ein verschärftes Lagebild gegenüber 2025. Der jährlich erscheinende Cybersecurity Threat Radar von Swisscom zeigt deutlich, wie stark geopolitische Entwicklungen und disruptive Technologien die Cyberbedrohungslage in der Schweiz prägen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab