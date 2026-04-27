Bern - Der Schweizer Telekomanbieter Swisscom hat in einer Analyse eine deutliche Verschärfung der Cyberbedrohungslage innerhalb eines Jahres festgestellt. Künstliche Intelligenz (KI), geopolitische Spannungen und globale Abhängigkeiten machten Angriffe komplexer und schwerer kontrollierbar, hiess es in dem am Montag veröffentlichten «Cybersecurity Threat Radar 2026». Der Telekomkonzern nennt unter anderem staatlich motivierte Cyberangriffe, hybride ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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