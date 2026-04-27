Zürich - Die Kantone Zürich, Bern, Waadt und Genf machen beinahe die Hälfte der Schweizer Wirtschaftsleistung aus - Zürich alleine gut einen Fünftel. Zürichs Dienstleistungssektor umfasst gar einen Viertel der gesamten Dienstleistungen in der Schweiz. Dabei seien die privaten Dienstleistungen die Treiber, heisst es in einer am Montag publizierten Studie der Zürcher Kantonalbank mit Fokus auf die Zürcher Wirtschaft. Diese machen rund 70 Prozent des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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