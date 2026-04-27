Tokio - Die Ölpreise sind am Montag im asiatischen Handel weiter gestiegen und bleiben damit anhaltend hoch. Angetrieben wurden sie zuletzt von der anhaltenden Unsicherheit im Nahen Osten, wo Gespräche zwischen Iran und den USA abgesagt worden waren. Die für den Ölhandel wichtige Meeresstrasse von Hormus bleibt damit nahezu lahmgelegt. Der Preis für ein Fass der Nordseeöl-Sorte Brent zur Lieferung im Juni legte am Morgen um über 2 Prozent auf 107,60 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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