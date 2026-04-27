Luzern - Das globale Eventformat Red Bull Basement ruft Visionärinnen und Innovatoren in über 40 Ländern dazu auf, ihre Ideen für eine bessere Zukunft einzureichen. Ziel ist es, die nächste Generation von Innovatorinnen dabei zu unterstützen, ihre Konzepte weiterzuentwickeln und auf den Markt zu bringen. Auch in der Schweiz haben hunderte junge Talente ihre Ideen eingereicht, die auf KI-gestützten Modellen beruhen. Nun stehen die acht vielversprechendsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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