Beim deutschen Biokraftstoff-Unternehmen Verbio klären sich die Wolken und wichtige staatliche Entscheidungen wurden getroffen. Die Verbio-Aktie ist einer der größten Gewinner des Iran-Konfliktes. Seit Ende Februar stieg sie von 26 € auf bis zu 46 €. Mittlerweile korrigierte sie wieder und steht am Montag aktuell bei 39,10 €. Was bedeuten die staatlichen Regelungen für die Aktie? Wichtige Gesetze beschlossen Lange Zeit litt das Bio-Unternehmen unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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