FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.04.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 530 (520) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES KINGFISHER TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 300 (330) PENCE - BARCLAYS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 720 (700) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES M&G PRICE TARGET TO 370 (342) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1150 (900) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP CUTS SAINSBURY TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 335 (377) PENCE - CITIGROUP RAISES SEPLAT ENERGY PRICE TARGET TO 655 (415) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 760 (915) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 550 (575) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RENISHAW TARGET TO 4960 (4750) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 365 (360) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SAINSBURY TO 'SELL' (BUY) - PRICE TARGET 335 (390) PENCE - INVESTEC STARTS RENTOKIL INITIAL WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 510 PENCE - JEFFERIES CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 112 (164) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1130 (1225) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VOLEX PRICE TARGET TO 670 (540) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 212 (206) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 970 (1050) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 630 (520) PENCE - 'BUY'
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